وصية شيرين عبد الوهاب... لمن ستذهب كامل ثروتها؟

أثار الفنان المصري حسام حبيب جدلاً واسعاً بتصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب بأنه أقنع الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب بأن تقوم بتأمين مستقبل بناتها بالقول "شيرين لديها وصية لبناتها فقط وأموالها وأصولها محسومة".

وحسم المستشار القانوني حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب، الجدل حول وصية شيرين عبد الوهاب لابنتيها، فصرّح لـET بالعربي أن "شيرين كتبت وصيتها منذ سنوات عدة وأودعتها لدي، وكتابة الوصية دليل على إيمان عميق عندها، وفي النهاية لا أملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر".

وأردف المحامي حسام لطفي قائلاً: "أعتز بثقة شيرين عبد الوهاب بي، وهي ليست الوحيدة من أهل الفن التي احتفظ بوصيتها. كتب الله للجميع السلامة".