فنّ
24 تشرين الأول 2022 - 06:17
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لمى الرهونجي تعايد يزن السيد:" بوعدك رح كون آخر انثى بتكون بحياتك لاخر يوم بعمرك"

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لمى الرهونجي تعايد يزن السيد:&quot; بوعدك رح كون آخر انثى بتكون بحياتك لاخر يوم بعمرك&quot;
Lebanon News
نشرت لمى الرهونجي، عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، صوراً جميلة عايدت من خلالها زوجها الممثل السّوري يزن السّيّد بمناسبة عيد ميلاده.

وظهر يزن السيد ببدلةٍ رسمية فيما ارتدت لمى الرهونجي فستاناً أحمر فريداً من نوعه وعلّقت على الصّور بكلمات مؤثّرة قائلةً: " الي ساعة عم فكر شو اكتبلك … بحبك .. لانك اب حنون و عندك اطيب قلب .. ولان من اول يوم عرفنا بعض حبنا عم يكبر يوم بعد يوم .. مع انك بتعزبني شوي .. كتير بدي الك كل سنة ونحنا سوا كل سنة و نحنا حبنا عم يكبر اكتر و اكتر..."
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وأضافت:" بوعدك رح ضل جنبك و خانقتك لاخر يوم بعمرك ما فيني كون جدية...وزاد حبي الك لان اجانا احلى واهضم ولد بالعالم محبوب الجماهير ادم .. شكرا لوجودك بحياتي .. وبوعدك رح كون اخر انثى بتكون بحياتك لاخر يوم بعمرك... بحبك... العمر كله... 23-10-1980... عيد ميلاد سعيد حياتي".
 
 
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