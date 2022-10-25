حلمي بكر عن شيرين عبد الوهاب: "تتعاطى المخدرات قبل حسام حبيب"

هل الفنان المصري حسام حبيب هو من ورّط طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعاطي المخدرات؟ إنّه السؤال الّذي شغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

وقد حسم الموسيقار المصري حلمي بكر الجدل أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "قعدة ستات" عبر قناة "القاهرة اليوم"، مؤكّداً أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعاطى المخدرات قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب.

وصرّح حلمي بكر قائلاً: "موضوع المخدرات ده من قبل حسام حبيب، لكن هذا لا يعني أنه بريء بل مدان. التعاطي يفقد الإنسان أعصابه، أي المقام يهتز. في أكثر من حفل لشيرين عبد الوهاب ألاقي المقامات والأداء غير جيدة وأفهم السبب".