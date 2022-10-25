البلوغر السعودي ريان جيلر يتهم حسام حبيب بالتحرّش به!

"ريان جيلر يتّهم حسام حبيب بالتحرّش"، انّه العنوان الّذي تناقلته وسائل اعلام محليّة وعربيّة، بسبب المفاجأة الّتي نشرها البلوغر السعودي ريان جيلر عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات.

فنشر ريان جيلر عبر خاصيّة القصص القصيرة: "تسجيل صوتي رح أنشره قريباً يثبت صحة المحادثة المتداولة، أعطيته لإعلامية لبنانية معروفة هي اللي رح تنشره".

وتابع ريان قائلاً "مليت وأنا مختفي وملتزم الهدوء، اليوم قررت أصير ترند وأفجر مفاجأة لأن مزاجي جاب كدا، حسام يا روح أمك لما تكون متزوج امرأة ناجحة وجميلة وتحبك وتقدرك من المعيب والمشين إنك تكون خاين للعهد والأمانة وتتقرب من طفل قد ابنك. ومن المؤكد كان من مخططاته إنه يخليني ضحية أخرى، هارد لك والله يعينك واللي مثلك على أنفسهم".