بعد جورجينا رزق.. ياسمينا زيتون: أتوقع فوزي بملكة جمال الكون! (فيديو)

حلّت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وعبر موقع الـ LBCI الالكتروني، وتحدّثت عن استعداداتها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

بدايةً، شجّعت ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون الصبايا على الظهور من دون استخدم فيلتر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفةً أن جمالها نصفه لبناني والنصف الآخر أردني لأن والدتها أردنيّة، كما نفت أن تكون قد فكّرت بالخضوع لعمليات التجميل.

وأجابت ياسمينة زيتون في برنامج Pop Quizعلى سؤال "في أي مسابقة تتوقعين أن يحالفك الحظ وتعودين الى لبنان باللقب: ملكة جمال العالم او ملكة جمال الكون؟"، فقالت "أتوقع فوزي باللقبين، وأستعد بكل طاقتي لمسابقة ملكة جمال الكون". وتابعت ياسمينة "فرقة ميّاس أعطتنا الأمل، يمكن تكون هالسنة سنتنا كلبنانيين".

فهل تكون ياسمينة زيتون ملكة جمال الكون بعد جورجينا رزق؟"، تجيب "معقول، اليوم شفت صورة عن البلدان يللي صرلن زمان ما ربحوا اللقب، ومن بينن لبنان. انشالله ما منعرف".

شاهدوا اللقاء الكامل مع ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في هذا الفيديو: