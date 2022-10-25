ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تسأل الرئيس عون: هل أنت راضٍ؟ (فيديو)

طرحت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون سؤالاً على رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ميشال عون، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وعبر موقع الـ LBCI الالكتروني.

في التفاصيل، تحدّثت ياسمينا زيتون خلال اللقاء انها تتابع دراستها في مجال الاعلام وتحبّ تقديم البرامج السياسيّة. ولكن لو سُنحت لها الفرصة لطرح سؤال واحد على الرئيس عون قبل انتهاء ولايته ومغادرة قصر بعبدا، ماذا يكون هذا السؤال؟

تجيب ياسمينا زيتون "عندما زرت الرئيس عون في قصر بعبدا، قلت له إننا نريد إعطاء الأمل لجيل الشباب الّذي يتمتع بطاقات كبيرة ولكن فرصه ضئيلة في لبنان". وأضافت "أسأل الرئيس عون اليوم: هل أنت راضٍ من كلّ قلبك على ما حقّقته في عهدك؟".

شاهدوا حلقة Pop Quiz مع ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في هذا الفيديو: