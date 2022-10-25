بحادث سير في هوليوود... وفاة الممثل الكوميدي ليسلي جوردان عن 67 عاماً

الإعلان

لقيَ الممثل الكوميدي الأميركي ليسلي جوردان، الحاصل على جائزة إيمي عن دوره في مسلسل "ويل اند غريس"، حتفه يوم الاثنين عن 67 عاما في حادث سير عندما كان متوجّهاً إلى عمله في هوليوود.وقال وكيل أعماله دون لوكلير إن جوردان تعرض فيما يبدو "لأزمة صحية" غير محددة بينما كان يقود سيارته التي اصطدمت بجانب مبنى وهو في طريقه إلى موقع تصوير تابع لشركة "وارنر براذرز" حيث يشارك في مسلسل تلفزيوني بعنوان "كول مي كات". وتوفي في موقع الحادث.ويشارك الممثل، الذي يبلغ طوله مترا ونصف المتر فقط، في المسلسل بدور خباز أعزب في مقهى بلويفيل في ولاية كنتاكي تملكه الشخصية الرئيسية كات التي تلعب دورها مايم بيالك.والمسلسل الذي يُنتج حاليا الموسم الثالث منه مقتبس إلى حد بعيد من المسلسل الفكاهي البريطاني "ميراندا".