فنّ
26 تشرين الأول 2022 - 04:49
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نجوى كرم تطلّ من المكسيك مع زوجها السابق يوسف حرب... والجمهور يشيد برقيّهما

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نجوى كرم تطلّ من المكسيك مع زوجها السابق يوسف حرب... والجمهور يشيد برقيّهما
Lebanon News

تعيش شمس الغنية اللبنانيّة نجاحات متتالية ضمن جولتها الفنيّة في الولايات المتحدة الأميركيّة، وتنشر بشكلٍ مستمرّ مقتطفات من تفاعل الجمهور الاستثنائي معها خلال حفلاتها في بلدان الاغتراب.

 

ولفتت النجمة نجوى كرم الأنظار في أحدث ظهورٍ لها أثناء تواجدها في المكسيك، لأنها ظهرت برفقة زوجها السابق يوسف حرب الّذي ينظّم حفلات Stars On Board  والتي تشارك فيها نجوى.

 

ونشر المنتج الفنّي يوسف حرب الصورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام، وسرعان ما تداول ناشطون على الانترنت هذه اللقطة للإشادة بعلاقة الاحترام الّتي تجمع الأخير بالفنانة اللبنانيّة.

 

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A post shared by Youssef Harb (@youssefharbofficial)


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