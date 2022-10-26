نجوى كرم تطلّ من المكسيك مع زوجها السابق يوسف حرب... والجمهور يشيد برقيّهما

تعيش شمس الغنية اللبنانيّة نجاحات متتالية ضمن جولتها الفنيّة في الولايات المتحدة الأميركيّة، وتنشر بشكلٍ مستمرّ مقتطفات من تفاعل الجمهور الاستثنائي معها خلال حفلاتها في بلدان الاغتراب.

ولفتت النجمة نجوى كرم الأنظار في أحدث ظهورٍ لها أثناء تواجدها في المكسيك، لأنها ظهرت برفقة زوجها السابق يوسف حرب الّذي ينظّم حفلات Stars On Board والتي تشارك فيها نجوى.

ونشر المنتج الفنّي يوسف حرب الصورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام، وسرعان ما تداول ناشطون على الانترنت هذه اللقطة للإشادة بعلاقة الاحترام الّتي تجمع الأخير بالفنانة اللبنانيّة.