حسام حبيب: سأقاضي ريان جيلر... والأخير يردّ: فبركوا لي خبر التحرّش

بعد انتشار "ستوري" منسوبة الى البلوغر السعودي ريان جيلر يتّهم فيها الفنان المصري حسام حبيب بالتحرّش به، أخذت القضية منحاً مختلفاً في الساعات القليلة الماضية.

وفي التفاصيل، توعّد حسام حبيب بمقاضاة ريان جيلر فصرّح لصحيفة "النهار" اللبنانيّة قائلاً "ما يتم الترويج له مجرد شائعات. حسبي الله ونعم الوكيل، سأقاضي ريان جيلر خلال الفترة المقبلة هو ومن يشغله".

وبعدما توعّد حسام حبيب باللجوء الى القضاء والتقدّم بشكوى ضد ريان جيلر، وتصدّر اسم الأخير الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، خرج ريان عن صمته نافياً كل المنشورات المنسوبة اليه.

فقال ريان جيلر لـ "النهار" التالي: "كل فترة، اعتدت أن يخترع لي أعدائي قصصاً مفبركة ويجعلوها مع الفنانين، من أجل إيجاد مشكلات بيني وبينهم، وهذا ما حدث وأنا معتاد على مثل هذه الأمور".

وأوضح ريان جيلر: "لا توجد بيني وبين حسام حبيب أي علاقة لا من قريب أو بعيد، وأكن له كل المحبة والاحترام، ولم أتدخل في موضوع شيرين، وكل ما أتمناه لها هو أن يشفيها الله وتمر هذه المرحلة الصعبة بخير وأمان، وأؤكد مرة أخرى أن كل ما تم نشره على لساني، مجرد أكاذيب اخترعها الأعداء حتى أدخل في مشكلات مع الفنانين والناس".