فنّ
27 تشرين الأول 2022 - 08:13
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دانييلا رحمة تُعلّق للمرّة الأولى على خبر خطوبتها من ناصيف زيتون: "قلبي عم يدق ولكن..."

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دانييلا رحمة تُعلّق للمرّة الأولى على خبر خطوبتها من ناصيف زيتون: &quot;قلبي عم يدق ولكن...&quot;
Lebanon News
انتشرت منذ أيامٍ قليلةٍ أخبار عن احتفال الممثلة دانييلا رحمة بالفنان السوري ناصيف زيتون بخطوبتهما في سيدني، أستراليا، حيث كان يتواجد زيتون لإجراء بعض الحفلات الفنية، ودانييلا كانت تقوم بزيارة أهلها.

وعلّقت دانييلا رحمة على هذه الأخبار لـ ET بالعربي بالقول "عرفت عن شو عم تحكي ولكن في حال أنا خطبت لن أخبىء هذا الموضوع وأنتم ستكونون أول ناس بتعرفوا"، مضيفة "للآن لاشيء بعد ما في شي".
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وعن خاتم الألماس الذي ارتدته دانييلا في صورٍ نشرتها على انستغرام، علّقت "دعاية لاحدى دار المجوهرات".

إلا أنّ دانييلا زادت الغموض حول خطوبتها بالقول  "قلبي عم يدق ولن أخفي خبر خطوبتي".
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