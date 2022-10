عايد الفنان وائل كفوري زميلته الفنانة اليسا بمناسبة عيد ميلادها، فغرّد عبر حسابه الموثّق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً:

"عيد ميلاد سعيد ايتها السيدة الجميلة! أتمنى أن تحمل لك هذه السنة الجديدة كل السعادة والنجاح ، وأن تكوني دائمًا محاطة بأحبائك".

وردّت اليسا على وائل كفوري في تغريدةٍ جاء فيها: "صديقي القديم، شكراً لك لأنّك دائماً تجلب الفرح لحياتنا".

Happy Birthday beautiful Lady! 🎂

May this coming year bring you happiness and success, and may you always be surrounded by your loved ones.

عقبال الميّة ❤️🌹@elissakh