فنّ
28 تشرين الأول 2022 - 04:36
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بسبب تصريحاته الأخيرة... متحف مدام توسو يزيل تمثال كانييه ويست

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بسبب تصريحاته الأخيرة... متحف مدام توسو يزيل تمثال كانييه ويست
Lebanon News
 
قرر متحف مدام توسو في لندن، إزالة تمثال الشمع الخاص بالمغني الأميركي الشهير كانييه ويست، بعد تصريحاته "المعادية للسامية" التي أدت إلى قطع العديد من المؤسسات العلاقات معه. 

وأعلن متحف الشمع أنه تم نقل التمثال الشمعي لويست من موقع العرض إلى أرشيف المتحف، وذلك بعد يوم من قطع شركة "أديداس" علاقاتها معه.
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وقال متحدث بإسم المتحف إنّ كل شخصية تكتسب مكانتها بنفسها في المتحف. ومتحف مدام توسو يستمع إلى ضيوفه والجمهور حول ما يتوقعون رؤيته.

ويُشار إلى أنّ التمثال عُرض في الأصل في المتحف عام 2015 إلى جانب عمل شمعي لزوجته كيم كارداشيان آنذاك.
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