جيسيكا قهواتي تكشف إصابة والدتها بالسرطان للمرّة الثالثة: "ما في اقوى منّك"

كشفت عارضة الأزياء ومقدّمة البرامج اللبنانيّة جيسيكا قهواتي عن مرض والدتها بمنشورٍ جديد عبر تطبيق انستغرام، وأرفقته بصورة من المستشفى.

في التفاصيل، سردت جيسيكا قهواتي أن الأطباء قد شخّصوا إصابة والدتها بمرض السرطان للمرّة الثالثة، فدوّنت: "ماما، ستهزمين المرض مرّة أخرى. وأعدك أننا سنكون بجانبك. ما في اقوى منّك يا ماما. ثالث وآخر مرّة انشالله".

وتابعت جيسيكا قهواتي قائلةً "حزنت للغاية عندما أُبلغنا قبل أسابيع أن والدتي قد تمّ تشخيصها بمرض سرطان الغدة الدرقيّة (للمرّة الثالثة في 7 سنوات)، وخضوعها لعمليّة جراحيّة اليوم. نأمل ومصممون على التغلّب على المرض هذه المرّة إلى الأبد".

وختمت جيسيكا منشورها المؤثر بالقول "رؤيتها وهي تلوّح بيدها قبل دخولها غرفة العمليات بروحها المشرقة وإيجابية هي مصدر إلهام لي كل يوم".