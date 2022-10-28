فنّ
28 تشرين الأول 2022 - 07:07
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جيسيكا قهواتي تكشف إصابة والدتها بالسرطان للمرّة الثالثة: "ما في اقوى منّك"

جيسيكا قهواتي تكشف إصابة والدتها بالسرطان للمرّة الثالثة: "ما في اقوى منّك" Lebanon, news ,lbci ,أخبار السرطان, والدة,جيسيكا قهواتي,جيسيكا قهواتي تكشف إصابة والدتها بالسرطان للمرّة الثالثة: "ما في اقوى منّك"
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جيسيكا قهواتي تكشف إصابة والدتها بالسرطان للمرّة الثالثة: &quot;ما في اقوى منّك&quot;
Lebanon News

كشفت عارضة الأزياء ومقدّمة البرامج اللبنانيّة جيسيكا قهواتي عن مرض والدتها بمنشورٍ جديد عبر تطبيق انستغرام، وأرفقته بصورة من المستشفى.

 

في التفاصيل، سردت جيسيكا قهواتي أن الأطباء قد شخّصوا إصابة والدتها بمرض السرطان للمرّة الثالثة، فدوّنت: "ماما، ستهزمين المرض مرّة أخرى. وأعدك أننا سنكون بجانبك. ما في اقوى منّك يا ماما. ثالث وآخر مرّة انشالله".

 

وتابعت جيسيكا قهواتي قائلةً "حزنت للغاية عندما أُبلغنا قبل أسابيع أن والدتي قد تمّ تشخيصها بمرض سرطان الغدة الدرقيّة (للمرّة الثالثة في 7 سنوات)، وخضوعها لعمليّة جراحيّة اليوم. نأمل ومصممون على التغلّب على المرض هذه المرّة إلى الأبد".

 

وختمت جيسيكا منشورها المؤثر بالقول "رؤيتها وهي تلوّح بيدها قبل دخولها غرفة العمليات بروحها المشرقة وإيجابية هي مصدر إلهام لي كل يوم".

 
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