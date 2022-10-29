"انتو اللي فوق الخيال"... هيفاء وهبي تتألّق في الرياض بحفل جماهيري ضخم (فيديو)

أحيت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي حفلًا جماهيرياً ضخماً ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بنسخته الثالثة في المملكة العربيّة السعوديّة.

وسط تصفيق الجماهير، أطلّت الفنانة هيفاء وهبي على مسرح "محمد عبده أرينا" في الرياض، وتوجّهت بكلمتها الى الحضور وعبّرت عن فرحتها قائلة: "مساء الخير على أهل الرياض، ومساء الخير على أهل السعودية، يسعدني كتير وبيشرّفني انّي كون موجودة اليوم لأوّل مرّة بينكم بموسم الرياض، شكراً لوجودكم. شو ما احكي ما قادرة عبر قديش هالشعور حلو، وقديش هالشعور جواه أشواق كتير...".

وأشعلت هيفاء وهبي الحفل بأغنياتها القديمة والجديدة، وعلّقت على تفاعل الجمهور السعودي بالقول: "والله انتو اللي فوق الخيال، يعني هيدي الليلة فوق الخيال، حضوركم فوق أحلى خيال".

وغرّدت هيفاء وهبي عبر تويتر بعد انتهاء الحفل، فكتبت: "الليلة كانت الأجمل حسيت اني بين أهلي وناسي محاطة بالحب. شكراً معالي المستشار تركي آل شيخ لأنك جمعتني بحبايبي، شكراً للسعودية واهلها عالحفاوة والكرم. الله يحميكم انتو بقلبي".

وكانت هيفاء وهبي قد تصدّرت الترند قبل إحياء حفلها الأول في الرياض وبعده، بعدما دشّن محبّوها هاشتاغ "هيفاء وهبي في السعودية".

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