نادين الراسي الى الرئيس عون: "بعهدك انحرمت من الأمومة وخيّي"

وجّهت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي رسالةً الى رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ميشال عون تزامناً مع انتهاء مدّة ولايته، وذلك في تغريدةٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تحت عنوان "هيدا بخصوص الفساد والإهمال".

فكتبت نادين الراسي عبر حسابها الرسمي على تويتر: "بدك قلّك شو صار بعهدك يا عون الجبّار؟ البنت اللي كانت بكشّافة الأرز الحدث اللي كانت تشارك بتنظيم كلّ مسيرة للقصر رافعة علم الإنتصار، بعهدك هي ذاتها هالبنت الفساد حرمها الأمومة والإهمال قتلّها خيّها. بيهمّك بعد تعرف غير هيك شو صار؟!".

وتابعت نادين الراسي في تغريدتها: "يا ريت اكتشفت أبكر انو القصر حبس من حجار مش بيت الشعب يا بيّ الكلّ، ما كان صار اللي صار".