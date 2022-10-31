كيت موس تظهر بلوك "مصاصة دماء مثيرة" خلال حفل زفاف صديقتها (صور)

تنكرت عارضة الأزياء العالمية كيت موس بزيّ "مصاصة دماء مثيرة"، وذلك ضمن حفل زفاف صديقتها تيش وينستوك أو Tish Weinstock خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبرزت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 47 عامًا، من بين الحشود الّتي حضرت الحفل، إلا أنّ الأنظار كانت متجهة نحو العروس التي كانت ترتدي فستان زفاف شفافًا، ثمّ تخلّت في النهاية عن ملابسها.
وتزوجت تيش، الّتي كانت تعمل سابقًا محررة تجميل في مجلة Vogue، من المصمم توم غينيس أو Tom Guinness. ولقد حضر الحفل نخبة من المشاهير أبرزهم عارضات أزياء عالمية.
وعلى الرغم من الأسنان المخيفة، إلا أن كيت موس بدت مذهلة وهي ترتدي ثوبًا طويلاً باللون الأسود مع الأنياب الخفية.