أرزة شدياق: أرشّح نفسي لرئاسة الجمهوريّة... وأخشى الاغتيال بسبب قراراتي

خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، رشّحت الممثلة اللبنانيّة أرزة شدياق نفسها لرئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة.

"بدّي كون رئيسة الجمهوريّة"، تصرّح أرزة شدياق في Pop Quiz. وتابعت "هناك الكثير من القرارات الّتي يمكنني أن أتّخذها إذا أصبحت في هذا المنصب، منها التعليم المجاني والاستشفاء المجاني، بالإضافة الى بيع النفايات لإعادة تدويرها في الخارج. لكني أخشى أن يغتالوني إذا حققت هذه الانجازات للبنان".

شاهدوا الحلقة الكاملة من Pop Quiz مع أرزة شدياق في هذا الفيديو: