بعد عملية استئصال ورم من الأنف... وفاة المغنية البرازيلية الشهيرة غال كوستا

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توفيت المغنية البرازيلية الشهيرة غال كوستا، صاحبة الصوت الدافئ وأحد أبرز أسماء حركة تروبيكاليا الموسيقية الرائدة في ستينات القرن الماضي، أمس الأربعاء عن 77 عاماً، على ما أعلنت ملحقتها الإعلامية.وقالت غابرييلا كارفالياو: "للأسف، نؤكد نبأ وفاة كوستا" دون إعطاء تفاصيل إضافية.واضطرت المغنية الشهيرة إلى إلغاء حفلة كانت مقررة في نهاية الأسبوع الماضي ضمن مهرجان في ساو باولو، بعد خضوعها في سبتمبر(أيلول) الماضي إلى استئصال ورم في الأنف.وكوستا المولودة في سلفادور دي باهيا، من أبرز رموز حركة تروبيكاليا في نهاية الستينات، مع مغنين شهيرين آخرين من أمثال جيلبيرتو جيل، وكايتانو فيلوزو.وأثار نبأ وفاتها موجة حزن في البرازيل، ونشر بعض من أهم الأسماء في المجال الموسيقي كلمات تأبين. وكتب المغني جيلبيرتو جيل، 80 عاما، وهو وزير الثقافة سابقاً في البرازيل، عبر تويتر "أنا متأثر وحزين جداً لوفاة أختي غال كوستا".وقال الرئيس البرازيلي لويس إينياسيو لولا دا سيلفا عبر إنستغرام: "غال كوستا كانت من أهم المغنيات في العالم، ومن الفنانات الرئيسيات اللواتي حملن اسم البرازيل وصوتها في العالم أجمع، بلدنا يفقد أحد أعظم أصواته".