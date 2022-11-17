رقصة ميريام فارس في كواليس أغنية المونديال تغزو الانترنت.. والجمهور: "شاكيرا العرب" (فيديو)

يتصدّر اسم النجمة اللبنانيّة ميريام فارس قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع بدء العدّ العكسي لإطلاق أغنية كأس العالم لكرة القدم الرسميّة المُقرّر صدورها يوم غد الجمعة.

بدوره، نشر المنتج الموسيقي اللبناني العالمي وسيم صليبي مقتطفات من كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية "Tukoh Taka" التي ستجمع كل من نيكي ميناج ومالوما وميريام فارس، بعملٍ يوحّد ثقافاتهم المُتنوّعة من إنتاج Universal Arabic Music.

وظهرت ميريام فارس في الفيديوهات المنشورة وهي ترقص بحماس على إيقاع الأغنية الرسميّة لمهرجان فيفا الرسمي للمُشجّعين FIFA FAN FESTIVAL، وسرعان ما غزت رقصتها مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليها البعض لقب "شاكيرا العرب".