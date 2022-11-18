سنة على حادث ريتا حرب المميت... "ما في شدّة بتدوم" (فيديو)

"سنة مرت على حادث السير المميت"، إنّها العبارة الّتي دوّنتها الممثلة ومقدّمة البرامج ريتا حرب تزامناً مع مرور عام على نجاتها من الحادث المروّع الّذي تعرّضت له في تركيا.

وقالت ريتا حرب في الذكرى الأولى للحادث: "اللي فيني قولو ما في شدّة بتدوم، والله كبير ما بيترك حدا".

واسترجعت ريتا حرب لحظات صعبة قد عاشتها، فتابعت قائلة: "خلال هالسنة، دقت الوجع والعذاب الجسدي والنفسي، وخضعت لأكتر من جراحة ومضاعفات وإيام طويلة بالمستشفى. بس كمان صوّرت وشدّيت على حالي وكمّلت المسلسل، وبشكر كلّ يللي ساعدوني ووقفوا حدّي".

وختمت ريتا حرب رسالتها بالقول: "وهلق بعد سنة، عم بقطف ثمار التعب وعم عيش نجاح مسلسلي".