وودي آلن صوّر فيلمه المقبل في باريس "ليقول شكراً" للجمهور الفرنسي

الإعلان

قال المخرج الأميركي وودي آلن الذي أنهى للتو تصوير عمل في باريس، إن "صنع فيلم في فرنسا هو طريقة لتوجيه الشكر" إلى جمهوره الفرنسي، وذلك في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش".وأضاف أن رواد السينما الفرنسيين "أحبوا المخرج الأجنبي الشاب ودعموه" منذ فيلم "تايك ذي ماني أند ران! (1969)" متحدثاً عن نفسه.وتابع آلن: "عندما تجرأت على تنفيذ المزيد من المشاريع التجريبية، تابعوني وشجعوني أكثر من الجمهور الأميركي".وقد تشير جملته "نيويورك لم تعد مكاناً لطيفاً جداً، أنا سعيد لأنه يمكنني استنشاق الهواء في مكان آخر"، أيضاً إلى أن وودي آلن يجد في باريس ملاذاً بعيداً عن صناعة السينما الأميركية التي تتجنبه. فهذا المخرج البالغ 86 عاماً منبوذ في هوليوود منذ اتّهمته ابنته بالتبني ديلان فارو بالتحرش الجنسي بها عندما كانت طفلة.وينفي وودي آلن هذه الاتهامات التي لم يتوصّل أي من التحقيقين اللذين أطلقا بشأنها، إلى نتيجة.وهذا الفيلم الأول الذي يصوّر بالفرنسية، وهي لغة لا يجيدها آلن، للمخرج الذي "لطالما حلم بأن يكون مخرجاً أوروبياً" فيما أن "معظم الأفلام" التي جعلته يرغب في القيام بـ"هذه المهنة (كانت) فرنسية".ويدرك آلن أن "الفيلم سيحقق أرباحاً أقل في الولايات المتحدة لأن الجمهور هناك لا يحب الترجمة".وعن الفيلم الذي انتهى من تصويره الثلاثاء الماضي وفق الصحيفة، قال وودي آلن إنه "فيلم بوليسي، قصة خطيرة عن الجريمة والعقاب. مع جرعة من الرومنسية بالطبع".ويعرف هذا الفيلم الروائي حتى الآن فقط برمزه العملي "WASP 22" (مشروع وودي آلن السري).