نادين نسيب نجيم توجّه كلمة لمنتخب المانيا: "واجب عليكم احترام ثقافة البلد"

أعربت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم عن اعتراضها على حركة كمّ الأفواه الّتي قام بها لاعبو المنتخب الألماني قبل بداية المباراة في كأس العالم بقطر تضامناً منهم مع المثليّة الجنسيّة.

ودوّنت نادين نجيم تعليقاً على تغريدة كُتب فيها "وجّه كلمة لمنتخب المانيا"، التالي: "صح انه بشجّع منتخب المانيا من سنين لأنه بحبّ كيف بيلعبوا، وبالنهاية هيدي رياضة المفروض تكون محايدة عن كلّ شي".

وتابعت نجيم "بس واجب عليهم يحترموا ثقافة وعادات وقوانين البلد يللي مستضيفن وعم يلعبوا على أرضهم متل ما هنّي بيفرضوا على غيرهم قوانينهم وثقافاتهم. وهيدا المنطق المفروض يتطبّق على الكلّ".

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