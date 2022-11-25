فنّ
25 تشرين الثاني 2022 - 04:31
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نادين نسيب نجيم توجّه كلمة لمنتخب المانيا: "واجب عليكم احترام ثقافة البلد"

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نادين نسيب نجيم توجّه كلمة لمنتخب المانيا: &quot;واجب عليكم احترام ثقافة البلد&quot;
Lebanon News

أعربت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم عن اعتراضها على حركة كمّ الأفواه الّتي قام بها لاعبو المنتخب الألماني قبل بداية المباراة في كأس العالم بقطر تضامناً منهم مع المثليّة الجنسيّة.

 

ودوّنت نادين نجيم تعليقاً على تغريدة كُتب فيها "وجّه كلمة لمنتخب المانيا"، التالي: "صح انه بشجّع منتخب المانيا من سنين لأنه بحبّ كيف بيلعبوا، وبالنهاية هيدي رياضة المفروض تكون محايدة عن كلّ شي".

 

وتابعت نجيم "بس واجب عليهم يحترموا ثقافة وعادات وقوانين البلد يللي مستضيفن وعم يلعبوا على أرضهم متل ما هنّي بيفرضوا على غيرهم قوانينهم وثقافاتهم. وهيدا المنطق المفروض يتطبّق على الكلّ".

 
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