اتّهام نجم "لعبة الحبار" أو يونغ سو بالاعتداء الجنسي

أفادت النيابة العامة لوكالة فرانس برس الجمعة بأن القضاء الكوري الجنوبي وجّه اتهاماً إلى الممثل أو يونغ-سو، أحد نجوم مسلسل "سكويد غايم" أو لعبة الحبار، بالاقدام على اعتداء جنسي عام 2017.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن الممثل البالغ من العمر 78 عاماً، هو أول كوري جنوبي يفوز بجائزة "غولدن غلوب" لدوره كرجل ضعيف ظاهرياً في مسلسل التشويق السوداوي على "نتفليكس".

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ووجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الخميس الاتهام رسمياً إلى الممثل بلمس جسد امرأة بشكل غير لائق عام 2017، إلا أن الممثل أُطلق سراحه، بحسب تقارير محلية.

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن وزارة الثقافة قررت وقف حملة إعلانية ظهر فيها أو يونغ-سو.