فنّ
25 تشرين الثاني 2022 - 13:24
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اتّهام نجم "لعبة الحبار" أو يونغ سو بالاعتداء الجنسي

وجه القضاء الكوري الجنوبي اتهاماً إلى الممثل أو يونغ-سو بالاقدام على اعتداء جنسي عام 2017. Lebanon, news ,lbci ,أخبار لعبة الحبار., الاعتداء الجنسي, سكويد غايم, مسلسل, نجوم, أو يونغ-سو, الممثل, اتهام, الكوري الجنوبي, القضاء,النيابة العامة,وجه القضاء الكوري الجنوبي اتهاماً إلى الممثل أو يونغ-سو بالاقدام على اعتداء جنسي عام 2017.
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اتّهام نجم &quot;لعبة الحبار&quot; أو يونغ سو بالاعتداء الجنسي
Lebanon News

أفادت النيابة العامة لوكالة فرانس برس الجمعة بأن القضاء الكوري الجنوبي وجّه اتهاماً إلى الممثل أو يونغ-سو، أحد نجوم مسلسل "سكويد غايم" أو لعبة الحبار، بالاقدام على اعتداء جنسي عام 2017.

 
ووفق وكالة فرانس برس، فإن الممثل البالغ من العمر 78 عاماً، هو أول كوري جنوبي يفوز بجائزة "غولدن غلوب" لدوره كرجل ضعيف ظاهرياً في مسلسل التشويق السوداوي على "نتفليكس".
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ووجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الخميس الاتهام رسمياً إلى الممثل بلمس جسد امرأة بشكل غير لائق عام 2017، إلا أن الممثل أُطلق سراحه، بحسب تقارير محلية.
 
وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن وزارة الثقافة قررت وقف حملة إعلانية ظهر فيها أو يونغ-سو.
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