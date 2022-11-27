شقيق أصالة فاجأها على المسرح ضمن "موسم الرياض"... وقدّم معها هذه الأغنية! (فيديو)

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أحيت النجمة السورية أصالة نصري حفلاً تاريخياً في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحمل الحفل عنوان "ليلة أصالة"، حيث غنّت عدداً كبيراً من أغانيها القديمة والجديدة.وحمل الحفل الكثير من المفاجآت للجمهور السعودي، ومنها غناء أصالة أغنية "قصص الشعوب" مع شقيقها أنس الذي أطلّ معها على المسرح مرتدياً الزي السعودية. وقبل أن تبدأ أصالة بالغناء، قالت إنّ الأغنية نفسها سبق وقدّمتها مع والدها الراحل عندما كانت طفلة.وخلال الحفل، قالت أصالة "هذه الليلة هي بداية جديدة لي وألف شكر لوطني الحبيب الحاضن الآمن السعودية على عظيم اهتمامهم، وهذه الليلة تحملني مسؤولية أكثر مما قبل عما سأقدمه لاحقا".