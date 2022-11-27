الظهور الأول لشيرين عبد الوهاب مع ابنتها بعد عودتها إلى حسام حبيب: الغزالة رايقة" (فيديو)

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نشرت هنا، ابنة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو جديد يجمعها بوالدتها عبر تطبيق تيك توك. ويُظهر الفيديو أجواء الفرح التي جمعت الأم وابنتها بعد أزمة شيرين الصحيّة والبلبلة التي أحدثتها بعودتها إلى زوجها الفنان حسام حبيب.وعلّقت هنا على الفيديو بالكتابة: "ماما" مع قلبٍ أحمر. وظهرت شيرين وابنتها وهما تغنيان أغنية "الغزالة رايقة" حيث ظهرت عليهما علامة الفرح.ويعدّ هذا الظهور المصور الأول للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة ابنها، بعد عودتها رسمياً للفنان حسام حبيب، حيث لم تظهر منذ إعلان كتب الكتاب، ونشر صورهما بعد خروجها من مستشفى الإدمان والعلاج لعدة أيام والتنازل عن القضية التي رفعتها ضد شقيقها.