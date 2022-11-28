جويل ماردينيان توثّق الكارثة بالصور... حريق كبير في مركزها التجميلي تزامناً مع عيد ميلادها

اندلع حريق كبير في مركز جويل للتجميل في عمّان، وقد وثّقت خبيرة التجميل ومقدّمة البرامج جويل ماردينيان الكارثة والأضرار الّتي خلّفتها النيران عبر حسابها على تطبيق الصور إنستغرام.

ونشرت جويل ماردينيان أجواء الاحتفال بعيد ميلادها في دبي، لكن فرحتها لم تكتمل بسبب الحريق الّذي نشب في مركزها التجميلي بعمّان.

وشاركت جويل ماردينيان متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة مجموعة لقطات تظهر الأضرار والخسائر في مركز التجميل.

وأكّد المركز على حسابه الرسمي أن الأضرار اقتصرت على الماديات، فكتب "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل الحمدلله ما في اي اصابات".