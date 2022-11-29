ستيفاني صليبا تفوز بـ "فوربز تحت الـ 30".. وتردّ على منتقديها: "إستفزّني الجهل"

تسلّمت الممثلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا جائزة "فوربز تحت الـ 30"، وأعربت عن سعادتها بنيل هذا التكريم، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت ستيفاني صليبا في هذه المناسبة "عنى لي الكثير تكريمي وتسلمي درع فوربس الشرق الأوسط للإنجاز المهني في قمّة فوربس تحت ال ٣٠ والتي أقيمت فعالياتها في الجونة".

وتابعت صليبا في منشورها "لقد حمل هذا التكريم معنى خاصا جداً وزودني بشعور مختلف جعلني أسترجع مراحل مختلفة من تجربتي المهنية بخاصة بعد أن شاركتها في جلسة نقاش قيمية. شكراً فوربس الشرق".

وسرعان ما بدأت حملة من الإنتقادات من قبل روّاد الإنترنت الّذين تساءلوا كيف لستيفاني صليبا أن تنال هذه الجائزة وهي تخطّت عمر الثلاثين عاماً، لتأتي الإجابة في تغريدة دوّنتها صليبا على تويتر، وجاء فيها:

"بالعادة لا أهدر طاقتي بالرد على التعليقات السلبية فالنجاح يشعر البعض بالغضب ولكن إستفزّني الجهل والمعلومات الخاطئة. شاركت في قمة فوربس كوني برزت عندما كنت تحت الثلاثين وليس لأنني تحت الثلاثين. لبيت الدعوة وكنت سعيدة بالتواصل مع شباب طموحين وناجحين لا يشبهون فشل أصحاب بعض التعليقات".

الإعلان

عنى لي الكثير تكريمي و تسلمي درع فوربس الشرق الأوسط للإنجاز المهني في قمّة فوربس تحت ال ٣٠ والتي أقيمت فعالياتها في الجونة. لقد حمل هذا التكريم معنى خاص جداً وزودني بشعور مختلف جعلني أسترجع مراحل مختلفة من تجربتي المهنية بخاصة بعد أن شاركتها في جلسة نقاش قيمية.

شكراً فوربس الشرق pic.twitter.com/AYJO0E31z1 — Stephanie Saliba | ستيفاني صليبا (@stephy_saliba) November 26, 2022