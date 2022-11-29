تسريب فيديو نادين نسيب نجيم مع حبيبها.. وهي تُعلن خطوبتها (فيديو)

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو مُسرّب للممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم وهي تحضن حبيبها وترقص معه في أحد أماكن السهر، ونال الفيديو انتشاراً واسعاً على جميع منصّات التواصل الإجتماعي.

بدورها، أعادت الممثلة نادين نسيب نجيم نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، وأعلنت أن الرجل الّذي ظهرت معه هو خطيبها، وبذلك تكون قد أعلنت خطوبتها للمرّة الأولى بعد انفصالها عن زوجها الأول هادي الأسمر.

وكتبت نجيم في المنشور على انستغرام "يللي عم يحاول يستهبل ويصوّر على أساس عم يزعجني، بدّي قول شغلة لكلّ حدا عم ينشر الفيديو: هيدا خطيبي وأنا حرّة بحياتي وما حدا خصّه ومن هلق بقلّكم لعبوا غيرها وجرّبوا حظكم مّرة أخرى".

وتابعت نادين غاضبةً "يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصيّة الناس، هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس. كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة".

وختمت نجيم "حتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هالشي ما بيعني انكم تستغلّوني لنية بشعة وبعدكم مفكرين انه بهالطريقة بخسر اولادي! وبتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهالدني بيفرّقني عن اولادي لأنه بالقانون وبرّا القانون انا امرأة مطلّقة حرّة وبحقلّي عيش وحبّ واتزوّج. خلصنا بقى منكم! عيب عليكم".