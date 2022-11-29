هل يتحوّل مسلسل "عروس بيروت" إلى فيلم سينمائي؟.. سامي أبو حمدان يجيب على التساؤلات

يتساءل محبّو المسلسل الشهير "عروس بيروت" ما إذا كان صنّاع العمل لديهم النيّة لاستكمال القصّة في فيلم سينمائي، وهو السؤال عينه الّذي طرحه الاعلامي دومينيك ابو حنا على ضيفه الممثل اللبناني سامي ابو حمدان في برنامج Pop Quiz عبر موقع الـ LBCI وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك.

فأجاب الممثل سامي أبو حمدان في Pop Quiz قائلاً "حقق مسلسل عروس بيروت نجاحاً باهراً، ولكن ليس كلّ عمل تلفزيوني ممكن أن ينجح في صالات السينما، وبالتالي لا أظنّ أن الشركة المنتجة قد تخاطر بتحويله الى فيلم سينمائي. أمّا إذا عرض عليّ المشاركة في الفيلم، فسأوافق من دون تردّد".

وصرّح سامي ابو حمدن ان مسلسل "عروس بيروت" ساهم بانتشاره عربيّاً، ووجّه رسائل إلى ابطال العمل، فقال للممثلة كارمن بصيبص "تليق بها النجوميّة"، ووصف الممثلة تقلا شمعون بـ "المعلّمة".

وماذا قال سامي ابو حمدان لكّل من ميا سعيد ورانيا سلوان وماري تيريز معلوف؟ الإجابة في هذا الفيديو: