ديوا ليبا تحصل على الجنسية الألبانية: "أشعر بفخر كبير" (صور)

منحت السلطات الألبانية الجنسية للنجمة العالمية ديوا ليبا كمكافأة لنشرها صورة إيجابية عن البلاد.

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LBCI News Lebanon

منحت السلطات الألبانية الجنسية للنجمة العالمية ديوا ليبا أو Dua Lipa، وذلك كمكافأة لنشرها صورة إيجابية عن البلاد.

وأعلن الرئيس الألباني، بيرام بيغاي، أن الفنانة المتحدرة من أصول ألبانية، جعلت البلاد فخورة بها، وقال: "يسعدني أن أمنح دوا ليبا الجنسية الألبانية. لقد جعلتنا فخورين بمسيرتها المهنية العالمية ومشاركتها في القضايا الاجتماعية المهمة".

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وبدورها، فقد عبّرت ديوا ليبا عن سعادتها لحصولها على الجنسية الألبانية، إذ شاركت مجموعة من الصور على إنستغرام وعلّقت عليها بالقول: "شكراً للرئيس بيرام بيغاي والعمدة اريون فيلياج على هذا الشرف... لقد حصلت على الجنسية الألبانية... شكراً لكم أشعر بفخر كبير".

ويُذكر أن ليبا تحمل الجنسية البريطانية، إلا أنها ابنة لوالدين من كوسوفو وألبانيا كانا قد هربا من عدم الاستقرار السياسي في البلقان.

ويأتي هذا الحدث المميز قبل الذكرى الـ 110 لاستقلال ألبانيا عن الإمبراطورية العثمانية.