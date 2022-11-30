للمرة الأولى... شركتان أوكرانيتان تتقاسمان جائزة "أفضل شركة متخصصة في الأوبرا "

تقاسمت شركتان أوكرانيتان لأول مرة جائزةً في حفلة توزيع "جوائز الأوبرا العالمية" التي أُقيمت الاثنين في مدريد، وحصلتا على هذه المكافأة عن "شجاعتهما وصمودهما" إزاء الحرب الاوكرانية.

ونالت أوبرا لفيف وأوبرا أوديسا معاً جائزة "أفضل شركة متخصصة في الأوبرا" خلال حفلة أقيمت على مسرح تياترو ريال في مدريد.

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وأشار مدير مجلة "أوبرا" ورئيس لجنة التحكيم جون أليسون، في تصريح أدلى به خلال الحفل إلى أنّ الشركتين حصلتا على الجائزة لـ"شجاعتهما وصمودهما واستمرارهما في العمل رغم المخاطر والأضرار الناجمة عن الحرب" التي بدأت في شباط مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف أنّ الشركتين ورغم اضطرارهما للإقفال في بداية الحرب، عاودتا العمل أخيراً وأنتجتا عروضاً تُعتبر "مرجعية"، مشيراً إلى أنّ ممثلين عنهما حضرا إلى مدريد لاستلام الجائزة.

والجدير بالذكر أنه في عام 2013، أسس رجلا الأعمال البريطانيان هاري هايمان وجون أليسون "جوائز الأوبرا العالمية" التي تُعدّ بمثابة جوائز "أوسكار" في مجال الأوبرا.