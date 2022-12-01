خبر سار لمحبّي عادل إمام... هل حان الوقت لعودة الزعيم؟

سيطرت في الأشهر الماضية الشائعات على الأخبار المُتعلّقة بالممثل المصري عادل إمام وتراوحت بين شائعة الوفاة والمرض وإصابته بالألزهايمر، ما دفع عائلة "الزعيم" إلى نفي المعلومات المغلوطة مراراً وتكراراً.

لكن تداول اسم عادل إمام في الساعات الماضية جاء في إطارٍ مختلف، وتصدّر اسمه محرّكات البحث بعد انتشار معلومات عن عودة النجم الكوميدي بفيلمٍ جديد بعد غياب دام حوالي 12 عاماً عن السينما المصريّة والعربيّة.

وجاء في الخبر الّذي نشرته وسائل إعلام مصريّة أن "عادل إمام يحضّر منذ فترة طويلة لفيلم جديد يعود به للسينما تحت عنوان "الواد وأبوه". وأضافت المعلومات أن العمل من بطولة عادل إمام وابنه محمد إمام، وقد يحمل توقيع ابنه رامي إمام إخراجياً.