فيديو طريف يجمع كيم كارداشيان بابنتها نورث... شاهدوا كم تغيرت!

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مقطع فيديو مع ابنتها نورث ويست على تيك توك ليل السبت، حيث قامتا بحركات طريفة أمام الكاميرا لإمتاع متابعيهما.

وفي مقطع الفيديو، نظرت كلّ من كيم كارداشيان، 42 عامًا، وطفلتها الكبرى، 9 أعوام، إلى بعضهما البعض وهما تقومان بحركات بهلوانية مُضحكة أثناء التصوير في غرفة ملابس كيم.

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وظهرت كيم كارداشيان في الفيديو مرتديةً حمالة صدر رياضية باللون الأسود وسروال ضيق متناسق، بينما ارتدت ابنتها نورث قميصاً واسعاً باللون الأسود.

والجدير بالذكر أن لدى كيم كارداشيان وطليقها مغني الراب السابق كانييه ويست أربعة أطفال وهم نورث، سانت، شيكاغو وسالم ويست.