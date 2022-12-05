عرض "ديور" يجمع أهم النجوم العالميين تحت سفح الأهرامات... ودعوة خاصة لهيفاء وهبي

على أرضٍ مصريّة وبحضور مشاهير العالم، شهدت منطقة أهرامات الجيزة حفل عرض الأزياء لدار "ديور" العالمية، وذلك لأوّل مرّة تحت سفح الأهرامات.

وجذب حفل "ديور" أنظار العالم بمناسبة مرور 75 عاماً على نشأة الدار، وحضر العرض عدد كبير من النجوم العالميين، أبرزهم: الممثل البريطاني روبرت باتينسون، عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل، بطل مسلسل Elite أرون بايبر، نجم فرقة ASTRO تشا أون وو، وغيرهم.

بدورها، كشفت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي أنّها تلقت دعوة من دار الأزياء الفرنسية العالمية "ديور" لحضور العرض الّذي أبهر العالم، لكنها اعتذرت عن الحضور بسبب ظهور أعراض الرشح عليها.