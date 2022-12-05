هروب منظّم حفلات بأجور الفنانين في المغرب... ومادلين مطر تكشف الفضيحة

نشرت الفنانة اللبنانيّة مادلين مطر منشوراً على انستغرام كُتب عليه "فضيحة... بحضور أشهر الفنانين، هروب منظم حفلات بأجور المشاركين والمساهمين قبل لحظات من إفتتاح حفلهم بطنجة في المغرب".

وكشفت مادلين مطر عن كواليس هذه الحادثة في منشورها فكتبت "بشكرك يا رب انك خلّصتني من هالقصة كلها! شكراً لكلّ أهل المغرب اللي تواصلوا معي وكانوا ناطرين اني زور المغرب والتقي فيهن من بعد غياب، وكنت متحمسة كتير شوفكن بس للأسف ما أخدنا الفيزا".

وتابعت مادلين أنّها نجت من عمليّة النصب بسبب عدم حصولها على تأشيرة السفر، فقالت "صرلي يومين كتير زعلانة ومتضايقة انه فنانة رايحة تمثل بلدها ما بيعطوها فيزا لأسباب سياسية بين البلدين. وبيوصلني هالخبر اليوم! عكل حال، لا تكره شيء لعلّه خير لك. ويا ريت بس ما بقى يدخلوا الفنانين بالأمور السياسية لأنو الفنان كان ورح يضل رسول سلام وشكراً".