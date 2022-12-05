للأسبوع الرابع... "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا

نشرت شركة "إكزبيتر ريليشنز" أرقام صادمة أظهرت أن فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"، من إنتاج شركة "مارفل"، يواصل تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، لعطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي، حاصداً 17.6 مليون دولار.

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وحصد هذا العمل، وهو تكملة لفيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحاً كبيراً في عام 2018، حتى الآن 393.7 مليوناً في أميركا الشمالية وحدها و339 مليوناً في باقي أنحاء العالم.

وحلّ ثانياً فيلم "فايلنت نايت" الذي يؤدي فيه نجم "ستراينجر ثينغز" ديفيد هاربور دور سانتا كلوز غاضب يواجه مجموعة من الأشرار يقتحمون منزل عائلة ثرية.

وبحسب الخبير ديفيد غروس، فقد حصد العمل ذو الأجواء الميلادية 13.3 مليون دولار، في "انطلاقة قوية لفيلم حركة كوميدي".

أما في المرتبة الثالثة، فجاء فيلم الرسوم المتحركة "ستراينج وورلد" من ديزني، حاصداً 4.9 ملايين دولار فقط بعد عطلة نهاية أسبوع أولى مخيبة للآمال.