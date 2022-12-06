نهاية مسلسل "ستيلتو"... ميشال حوراني يفجّر مفاجأة عن هوية القاتل (فيديو)

حلّ الممثل اللبناني ميشال حوراني ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، وأبدى رأيه بتعريب المسلسلات التركيّة.

في التفاصيل، فقد رفض ميشال حوراني الهجوم على تعريب المسلسلات التركيّة قائلاً: "أنا مع أي عمل يساهم بانتشار الممثل اللبناني عربيّاً، ويبقى للمشاهد القرار بتقبّل الحبكة والأحداث أو رفضها".

وعن تجربته في مسلسل "ستيلتو" الّذي يحظى بمتابعة الجمهور العربي عبر المنصّات الالكترونيّة، أعلن ميشال حوراني أن العمل يتألّف من 90 حلقة. وفجّر مفاجأة غير مُتوقّعة عن نهاية مسلسل "ستيلتو" بالقول إن نهاية النسخة العربيّة مختلفة عن نهاية النسخة التركيّة، وبالتالي ستفاجئ هوية القاتل والمقتول ضمن أحداث العمل الجميع.

شاهدوا حلقة Pop Quiz مع الممثل ميشال حوراني في هذا الفيديو: