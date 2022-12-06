دعماً للمتظاهرات الإيرانيات... تشكيل فني بنيويورك للفنان "جي آر" (فيديو)

قدم الفنان الفرنسي "جي آر" الأحد في نيويورك عرضه الأحدث الذي يجسد فيه كفاح الإيرانيات ضد النظام في طهران من خلال إظهار وجه إيرانية قضت خلال الاحتجاجات وتشكيل شعرها بواسطة متطوعين تجمعوا للمشاركة في هذا التجهيز الفني.

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واستعان "جي آر" بمتطوعين لتركيب شعر الشابة نيكا شاكرمي، التي قضت عن 16 عاماً خلال المظاهرات التي اندلعت في إيران إثر وفاة مهسا أميني في 16 أيلول، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية بتهمة مخالفة قواعد اللباس المتشددة.

وأرسلت عمة نيكا شاكرمي للفنان الفرنسي إحدى آخر الصور التي نشرتها الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم حذفها مذاك.

واختار "جي آر" حديقة الحريات الأربع في جزيرة روزفلت في وسط إيست ريفر على طول شرق مانهاتن، مقابل مقر الأمم المتحدة، لعرض تجهيزه الفني الأحد.

وبحسب الفنان الفرنسي، فإن هذه الصورة "تعني الكثير للعائلة".

وقدم جي آر سابقا أعمالاً حول الجدار الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة، أو بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أو أخيراً عن الحرب في أوكرانيا.

والجدير بالذكر أن هذا التشكيل الفني جزء من حملة "عيون على إيران" التي تروج لها نساء إيرانيات عضوات في منظمات مثل For Freedoms وVital Voices والائتلاف العالمي "امرأة، حياة، حرية" الذي حصل عند إطلاقه في 28 تشرين الثاني على دعم المرشحة الرئاسية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون.

وتعمل هذه الحملة على حث الأمم المتحدة على طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة، في تصويت مرتقب في 14 كانون الأول.