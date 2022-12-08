سيلين ديون تطلّ على جمهورها بعد غياب... وتكشف بدموعها إصابتها بمرض عصبي نادر! (فيديو)

سيلين ديون تطلّ على جمهورها وتكشف بدموعها إصابتها بمرض عصبي نادر

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LBCI News Lebanon

أطلّت النّجمة العالمية سيلين ديون على جمهورها بفيديو مؤثّر أعلنت من خلاله أنّها تعاني متلازمة الشخص المتيبّس (SPS) التي تتسبّب بجمود وتيبّس في عضلات المريض لا يمكن السيطرة عليهما.

وبدموعها، خاطبت النجمة البالغة من العمر 54 عاماً جمهورها في منشورٍ عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستغرام، الخميس، معلنةً أنّها ألغت جولتها الأوروبية بسبب مرضها النادر.

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وبالرّغم من أنّه ما من علاجٍ نهائي لهذا المرض العصبي النّادر، إلّا أنّ بعض العلاجات قد تُبطئ تقدّمه، إذ كشفت سيلين ديون أنّها تبذل كل ما بوسعها لتخفيف وطأة العوارض.

وأعربت ديون عن اشتياقها لجمهورها وجولاتها الغنائية موضحةً أنّها تعاني الكثير من التّحدّيات، لا سيّما وأنّه تمّ تشخيص إصابتها بالمرض النادر الذي يصيب شخصاً من كل مليون شخص.

وقالت ديون إنّ هذا المرض يؤثّر على يوميّاتها وتجد أحياناً صعوبة في المشي والتنقّل كما يؤثّر على أدائها الغنائي وعلى أحبالها الصوتية.