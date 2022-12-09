ستيفاني صليبا تنشر صورة جديدة... ظهرت وهي تستمتع بالبطاطا المقلية

تصدّر اسم الممثلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في لبنان على تويتر، بعد انتشار معلومات عن إصدار مذكرة بحث وتحرّ بحقها.

وفي المقابل، تجاهلت الممثلة ستيفاني صليبا كلّ الجدل الّذي طالها في الساعات الماضية، واختارت أن تنشر صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تضحك وتستمتع بطبق البطاطا المقلية.

ولفتت صليبا الى أن هذه الصورة قد تمّ التقاطها بعدما شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربيّة السعوديّة.

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