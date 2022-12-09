فنّ
09 كانون الأول 2022 - 04:52
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ستيفاني صليبا تنشر صورة جديدة... ظهرت وهي تستمتع بالبطاطا المقلية

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ستيفاني صليبا تنشر صورة جديدة... ظهرت وهي تستمتع بالبطاطا المقلية
Lebanon News

تصدّر اسم الممثلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في لبنان على تويتر، بعد انتشار معلومات عن إصدار مذكرة بحث وتحرّ بحقها.

 

وفي المقابل، تجاهلت الممثلة ستيفاني صليبا كلّ الجدل الّذي طالها في الساعات الماضية، واختارت أن تنشر صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تضحك وتستمتع بطبق البطاطا المقلية.

 

ولفتت صليبا الى أن هذه الصورة قد تمّ التقاطها بعدما شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربيّة السعوديّة.

 
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تجدر الإشارة الى ان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قد أصدر اليوم مذكرة توقيف في حق الممثلة ستيفاني صليبا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
 
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