"انطفأت عين جورجيت صايغ"... وريكاردو كرم: "تتألّم وحيدةً من دون سند وضمانة"

أعلن الصحافي اندريه داغر عبر إذاعة صوت لبنان أن "حالة الفنانة جورجيت صايغ الصحية متردية"، وأضاف: "عين جورجيت صايغ انطفأت بشكل شبه كلّي، والعين الثانية مصابة بالماء الزرقاء، والفنانة اللبنانيّة بوضع مضطرب صحياً ونفسياً نظراً للحالتين المادية والصحيّة التي تعاني منهما".

بدوره، غرّد الإعلامي ريكاردو كرم عبر تويتر: "جورجيت صايغ تتألّم وحيدةً. الفنانة اللبنانية التي أسعدتنا لعقود من الزمن والتي وقفت على أهم المسارح في لبنان والعالم تعاني وتواجه قسوة الحياة وخريف العمر من دون سند وضمانة".

وتابع كرم قائلاً: "في زمن الميلاد، نداء إلى الجميع لمساندتها كي يعود النور إلى "العيون السود" كما كتب ولحّن لها زياد رحباني".

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