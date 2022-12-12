حسين الجسمي يعقد قرانه ويفاجئ جمهوره ومحبّيه (صور)

12 كانون الأول 2022 - 15:49 12/12/2022 15:49:05

حسين الجسمي يعقد قرانه

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LBCI News Lebanon

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الإثنين بخبر زواج النجم الإماراتي حسين الجسمي، ليُفاجئ بذلك جمهوره وزملاءه الذين باركوا هذه الخطوة وتمنّوا له دوام الفرح والسعادة.

وأعلن الجسمي الخبر عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: " أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد. بتوفيق ربّ العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

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وكان أوّل المباركين لحسين الجسمي مدير أعماله، ميار عباس، الذي نشر مجموعة صور عبر حسابه على "إنستغرام" وعلّق قائلاً: "اخي ورفيق دربي الغالي. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح ."