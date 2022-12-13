فيديو طريف لدواين جونسون مع طفلته... رياضة صباحية مع "صاحبة الشعر المجعد"

انتشر مقطع فيديو للنجم العالمي دواين جونسون وهو يقوم بالتمارين الرياضية مُستبدلاً معدات رفع الأثقال بابنته الصغيرة تيانا.

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LBCI News Lebanon

انتشر مقطع فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم العالمي دواين جونسون وهو يقوم بالتمارين الرياضية الصباحية في منزله، إذ استبدل معدات رفع الأثقال بابنته الصغيرة تيانا.

ونشر الممثل الأميركي الفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام الأحد، وظهر فيه يحمل ابنته تيانا، البالغة من العمر 4 أعوام، في يدٍ واحدة بهدف القيام بالتمارين الرياضية الروتينية.

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وعلّق دواين جونسون على الفيديو بطرافة: "أمضيت الليل بأكمله في الطائرة للوصول إلى المنزل، وعندما دخلت عبر الباب في الوقت المناسب لتناول الإفطار وجدت ابنتي صاحبة الشعر المجعد عند الساعة 7 صباحا".

وتابع: "كنت أعمل لساعات طويلة في الليل خلال الأسابيع الفائتة، لكن عندما دخلت الباب ورأيت "الإعصار الصغير"، زودتني على الفور بالطاقة".

ويُذكر أن لدى "ذا روك" وزوجته لورين هاشيان ابنتين هما تيانا، 4 أعوام، وياسمين، 6 أعوام. وهو أيضًا والد للمصارعة المحترفة "سيمون"، البالغة من العمر 21 عامًا، من زوجته السابقة والمنتجة السينمائية داني غارسيا.