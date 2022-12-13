أي منتخب الأكثر حظاً للوصول الى نهائيات كأس العالم؟.. جورج سويدي يجيب ويبرّر

حلّ الإعلامي جورج سويدي ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك أبو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، ضمن أجواء رياضيّة بامتياز.

فكيف قيّم جورج سويدي أداء المنتخبات العربيّة في المونديال؟ وما رأيه بالأداء الّذي قدّمه كلّ من منتخب المغرب ومنتخب السعوديّة؟ ولماذا خسر برأيه المنتخب الألماني معركته؟ وأي لاعب خيّب الآمال بأدائه بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟ وأي منتخب الأكثر حظاً للوصول لى نهائيات كاس العالم؟

الإجابة على جميع هذه الأسئلة في هذا الفيديو من Pop Quiz: