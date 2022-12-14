الاجتماع الأول لمهرجان الزمن الجميل أووردس... "مفاجآت بالجملة"

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مفاجآت بالجملة منذ الاجتماع الأول لمهرجان الزمن الجميل أووردس، الذي انعقد في امبراطورية الجمال في فيلا دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان، وتزيّن بحضور كوكبة من نجوم الفن والتمثيل والإعلام.وكانت المفاجأة الأولى التي تم الإعلان عنها، أن الدورة السادسة للمهرجان لعام 2023 ستنقل أيضاً عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI على غرار الدورة السابقة، إذ سعى الدكتور هراتش أن تكون الـLBCI موثقة للحدث الضخم القادم ولوقائع المهرجان لحظة بلحظة ليليق بتكريم كوكبة من أهم النجوم والفنانين من كافة أنحاء العالم العربي.وكانت المفاجأة الثانية في الاجتماع هي انضمام أسماء لامعة من عالمي الإعلام والتمثيل الى اللجنة وهم: القدير الممثل صلاح تيزاني، القديرة الممثلة وفاء طربيه، المخرج مروان نجار، الإعلامي زاهي وهبي، الإعلامية والمذيعة سعاد قاروط العشي والإعلامية رنا سرحان.يذكر أن الاجتماع الأول للجنة مهرجان الزمن الجميل أووردس، انتهى بالتصويت لصالح 60 شخصية مكرمة، على أن تتم تصفية الأسماء المختارة في الاجتماع المقبل ليصبح عددها 20 مكرماً.