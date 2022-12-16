فنّ
16 كانون الأول 2022 - 12:22
Back

بعد علاجه من السرطان... المغني الفرنسي فلوران بانيي يعلن معاودة حفلاته

يعاود النجم الفرنسي فلوران بانيي إحياء حفلاته بعدما ألغى جزء من جولته سنة 2022 بسبب إصابته بسرطان في الرئة. Lebanon, news ,lbci ,أخبار إصابة بسرطان في الرئة., إلغاء جولة, مهرجانات سنة 2023, إحياء حفلات, فلوران بانيي, الفرنسي,النجم,يعاود النجم الفرنسي فلوران بانيي إحياء حفلاته بعدما ألغى جزء من جولته سنة 2022 بسبب إصابته بسرطان في الرئة.
episodes
بعد علاجه من السرطان... المغني الفرنسي فلوران بانيي يعلن معاودة حفلاته
Lebanon News

أعلن النجم الفرنسي فلوران بانيي الخميس معاودته إحياء الحفلات ضمن سلسلة من المهرجانات سنة 2023، بعدما اضطر إلى إلغاء جزء من جولته سنة 2022 بسبب إصابته بسرطان في الرئة.

 
وأورد بانيي، 61 عاما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ماء 12 مهرجاناً يشارك فيها في حزيران وتموز في فرنسا وفي سيون السويسرية، على أن يُعلَن لاحقاً عن حفلات موسيقية أخرى.
الإعلان
 
وكان بانيي أعلن قبل عام تقريبا أنه اضطر إلى إلغاء الحفلات الثلاثين المتبقية من جولة تتزامن مع عيد ميلاده الستين بغية متابعة علاج من ورم سرطاني في الرئة.
 
وواظب بانيي على المشاركة في تسجيل حلقات الموسم الحالي من برنامج "ذي فويس" عبر محطة "تي إف 1" التلفزيونية، والذي اختُتم في ايار الفائت، إلا أنه لن يشارك في الموسم الـ12 السنة المقبلة.
الإعلان
إقرأ أيضاً