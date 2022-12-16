بعد علاجه من السرطان... المغني الفرنسي فلوران بانيي يعلن معاودة حفلاته

أعلن النجم الفرنسي فلوران بانيي الخميس معاودته إحياء الحفلات ضمن سلسلة من المهرجانات سنة 2023، بعدما اضطر إلى إلغاء جزء من جولته سنة 2022 بسبب إصابته بسرطان في الرئة.

وأورد بانيي، 61 عاما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ماء 12 مهرجاناً يشارك فيها في حزيران وتموز في فرنسا وفي سيون السويسرية، على أن يُعلَن لاحقاً عن حفلات موسيقية أخرى.

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وكان بانيي أعلن قبل عام تقريبا أنه اضطر إلى إلغاء الحفلات الثلاثين المتبقية من جولة تتزامن مع عيد ميلاده الستين بغية متابعة علاج من ورم سرطاني في الرئة.

وواظب بانيي على المشاركة في تسجيل حلقات الموسم الحالي من برنامج "ذي فويس" عبر محطة "تي إف 1" التلفزيونية، والذي اختُتم في ايار الفائت، إلا أنه لن يشارك في الموسم الـ12 السنة المقبلة.