فنّ
16 كانون الأول 2022 - 16:31
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في خطوة عالمية... عمل سينمائي يجمع جورج خباز ونخبة من النجوم

يشارك الفنان جورج خباز في عمل سينمائي جديد إلى جانب نخبة من النجوم العالميين. Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمير فخر الدين., الكاتب, إخراج, باسم ياخور, الفنان السوري, Game of Thrones, المسلسل الشهير, سيبيل كيكيلي, الممثلة التركية, آنا شيغولا, البطلة الألمانية, يونان, بطولة فيلم, جورج خباز, الفنان اللبناني,خطوة عالمية,يشارك الفنان جورج خباز في عمل سينمائي جديد إلى جانب نخبة من النجوم العالميين.
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في خطوة عالمية... عمل سينمائي يجمع جورج خباز ونخبة من النجوم
Lebanon News

خطوة عالمية للفنان اللبناني جورج خباز، الذي يشارك في بطولة فيلم "يونان"، إلى جانب البطلة الألمانية آنا شيغولا والممثلة التركية سيبيل كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل الشهير Game of Thrones، وبمشاركة الفنان السوري باسم ياخور.

 
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وسيتم تصوير الفيلم، من إخراج الكاتب أمير فخر الدين، العام المقبل في ألمانيا وعلى جزيرة صغيرة في الدنمارك، وهو من إنتاج مشترك الماني، فرنسي، ايطالي.
 
وتدور أحداث الفيلم حول كاتب عربي في المانيا يسافر إلى جزيرة نائية بحثاً عن الانتحار، ليلتقي بامرأة عجوز، توقظ فيه الرغبة بالحياة.
 
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