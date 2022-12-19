راغب علامة بعد انتهاء المونديال: "شكراً قطر"

مع انتهاء مونديال 2022، غرّد السوبر ستار راغب علامة برسالة شكر الى دولة قطر على تنظيمها بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، كتب الفنان راغب علامة "شكراً قطر على تقديم أفضل موسم لكأس العالم في التاريخ. العالم كله يشهد لكم بالمستوى الرائع من التنظيم والإبداع في كل شيء، لقد بنيتم أجمل وأرقى الملاعب والبنى التحتية بسرعة قياسية".

وأضاف علامة قائلاً "بعد عقود من الدعاية الغربية السيئة لعالمنا العربي، أعطيتم درسًا للعالم في الرقي والتعامل والأخلاق".