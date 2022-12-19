نانسي عجرم "تهدي" اللبنانيين أغنية "يا عيد"... ماذا قالت عبر الـLBCI عن ظهور عائلتها في الفيديو كليب؟

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تحدّثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر الـLBCI عن أغنيتها الميلادية الجديدة "يا عيد".وأكّدت نانسي عجرم، عبر اتصال هاتفي خلال نشرة الأخبار المسائية، أن عيد الميلاد هو عيد الفرح ولقاء العائلة، متحدّثة عن ظهور عائلتها معها في فيديو كليب الأغنية.وخلال الاتصال الهاتفي، تحدّثت عجرم أيضاً عن حفلها ليلة رأس السنة في المملكة العربية السعودية، مشيرة الى أن التحضيرات للحفل مستمرة.وختمت نانسي عجرم الحديث لافتة الى أن أغنية "يا عيد" هي هديتها للبنانيين في العيد، متمنية أن تستطيع أن ترسم بسمة على كل من يسمع ويشاهد العمل.