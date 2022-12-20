فنّ
20 كانون الأول 2022 - 06:11
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هل لبنان بلد آمن في فترة الأعياد؟.. مروان شربل يكشف التفاصيل (فيديو)

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هل لبنان بلد آمن في فترة الأعياد؟.. مروان شربل يكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon News

تكثر الأمنيات في فترة الأعياد، فما هي أمنيات الوزير السابق مروان شربل عن لبنان؟ إنّه السؤال الّذي طرحه الإعلامي دومينيك أبو حنا على الأخير في حلقة جديدة من Pop Quiz عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك.

 

في التفاصيل، يتحدّث الوزير السابق مروان شربل في هذه الحلقة عن أمنياته على صعيد موقع رئاسة الجمهورية وملف مرفأ بيروت وملف ودائع اللبنانيين في المصارف اللبنانية، كما يوجّه رسالةً الى النوّاب التغييريين ويكشف ما إذا كان لبنان بلداً آمناً لزيارته في فترة الأعياد.

 

شاهدوا التفاصيل في هذا الفيديو:

 

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